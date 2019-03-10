В Париже скончался внук адмирала Колчака
В Париже скончался Александр Ростиславович Колчак, приходящийся внуком знаменитому адмиралу Александру Васильевичу Колчаку. Он умер после продолжительной болезни на 86 году жизни, другие обстоятельства смерти не сообщаются.
Адмирал Александр Васильевич Колчак возглавлял Белое движение в 1918-1920 годах, в последствии был расстрелян в Иркутске. Его жена София и сын Ростислав бежали в Румынию, а через какое-то время осели в Париже, Франция. Там в 1933 году родился Александр Ростиславович Колчак.
Он учился в знаменитом университете Сорбонны. В течении жизни внук адмирала Колчака попробовал множество творческих работ, занимал должность карикатуриста в местной газета, а также являлся джазовым музыкантом.
Про смерть Александра Ростиславовича Колчака сообщил «Союз потомков Галлиполийцев» на своей официальной странице в Facebook. Эта организация была создана в 2008 году, она занимается распространением и сохранением памяти о галлиполийцах и других участниках Белого движения. Представители этого союза не раз заявляли о том, что их деятельность носит исключительно мемориальный и просветительский характер, поэтому они активно сотрудничают в своей деятельности с российскими федеральными властями.
Адмирал Александр Васильевич Колчак возглавлял Белое движение в 1918-1920 годах, в последствии был расстрелян в Иркутске. Его жена София и сын Ростислав бежали в Румынию, а через какое-то время осели в Париже, Франция. Там в 1933 году родился Александр Ростиславович Колчак.
Он учился в знаменитом университете Сорбонны. В течении жизни внук адмирала Колчака попробовал множество творческих работ, занимал должность карикатуриста в местной газета, а также являлся джазовым музыкантом.
Про смерть Александра Ростиславовича Колчака сообщил «Союз потомков Галлиполийцев» на своей официальной странице в Facebook. Эта организация была создана в 2008 году, она занимается распространением и сохранением памяти о галлиполийцах и других участниках Белого движения. Представители этого союза не раз заявляли о том, что их деятельность носит исключительно мемориальный и просветительский характер, поэтому они активно сотрудничают в своей деятельности с российскими федеральными властями.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:46