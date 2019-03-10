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В Париже скончался внук адмирала Колчака

В Париже скончался Александр Ростиславович Колчак, приходящийся внуком знаменитому адмиралу Александру Васильевичу Колчаку. Он умер после продолжительной болезни на 86 году жизни, другие обстоятельства смерти не сообщаются.
В Париже скончался внук адмирала Колчака

Адмирал Александр Васильевич Колчак возглавлял Белое движение в 1918-1920 годах, в последствии был расстрелян в Иркутске. Его жена София и сын Ростислав бежали в Румынию, а через какое-то время осели в Париже, Франция. Там в 1933 году родился Александр Ростиславович Колчак.

Он учился в знаменитом университете Сорбонны. В течении жизни внук адмирала Колчака попробовал множество творческих работ, занимал должность карикатуриста в местной газета, а также являлся джазовым музыкантом.

Про смерть Александра Ростиславовича Колчака сообщил «Союз потомков Галлиполийцев» на своей официальной странице в Facebook. Эта организация была создана в 2008 году, она занимается распространением и сохранением памяти о галлиполийцах и других участниках Белого движения. Представители этого союза не раз заявляли о том, что их деятельность носит исключительно мемориальный и просветительский характер, поэтому они активно сотрудничают в своей деятельности с российскими федеральными властями.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:46

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