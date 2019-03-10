Жительница Екатеринбурга в образе Lady Gaga восхитила жюри «Один в Один»





Вероника Мохирева стала самой молодой участницей телешоу «Один в один», выступившей на его сцене. Юный возраст не помешала 19-летней участнице произвести настоящий фурор и восхитить всех судей. Тимур Родригес отметил, что это было по-настоящему грандиозно и профессионально. Актриса Мария Федункив выделила «драйв и бешеную энергию, которая шла со сцены».Наставницей Вероники Мохиревой стала Анастасия Стоцкая. Именно она случайным образом выбрала для своей подопечной образ Lady Gaga с песней «Born this way». Стоцкая уверена, у 19-летней уроженки Екатеринбурга большое будущее, ведь она талантливый человек.Вероника Михеева рассказала о себе много интересных фактов. Например, в школе она была настоящей хулиганкой, но это не помешало ей закончить учебное заведение с золотой медалью. Её характер и сила воли позволили ей поступить в одно из театральных училищ Москвы.Согласно методике голосования участница «Один в один» не прошла в следующий этап, так как набрала недостаточно баллов. Несмотря на это, судьи решили сделать для неё исключение, что позволит Веронике Мохиревой принимать участие в телешоу и дальше.