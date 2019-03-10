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Виктория Бекхэм приревновала звездного мужа к американской модели

Дэвид Бэкхем снова заставил свою жену ревновать. На вечеринке в Майами он флиртовал с моделью Хеленой Кристинсен, что не понравилось Виктории Адамс-Бекхэм.
Виктория Бекхэм приревновала звездного мужа к американской модели

Ранее экс-капитан сборной Англии по футболу нежно поздравил супругу с 8 марта, но любовь к спутнице жизни не помешала ему ухаживать за другой женщиной. После завершения профессиональной карьеры «Бэкс» много времени проводит в Майами, где занимается собственным клубом. Именно там состоялась вечеринка, на котором заметили флиртующих спортсмена и модель. Кристинсен старше его 45-летней жены Виктории Бекхэм, но она по-прежнему хорошо выглядит, перед звездой ранее не могли устоять Джон Бон Джови, Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум и другие знаменитости. В декабре футболист уже был замечен в компании Кристинсен, и тогда она опубликовала в Сети снимки, где модель и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» смотрятся совсем не как друзья.

До этого Виктория Бэкхем имела все основания приревновать мужа и к другим женщинам. Прежде его подозревали в отношениях с оперной певицей Кэтрин Дженкинс, актрисой Шарлиз Терон и звездой реалити-шоу Ребеккой Луз. При этом жена легенды британского футбола отрицает все проблемы брака, утверждая, что у них все хорошо.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:19

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