Екатерина Климова вышла на ринг с дочерью Елизаветой

Екатерина Климова известна своим активным образом жизни и занятиями спортом, что помогает ей всегда оставаться в форме. В этот раз актриса решила посетить тренажерный зал вместе со своей наследницей. Они обе попозировали для короткого видео, выложенного на личной странице Климовой в Instagram. Артистка таким образом прокомментировала ситуацию: «Подари себя себе».Поклонники актрисы отметили, что мама с дочкой выглядят потрясающе, и вместе они смотрятся как две сестры. Подписчики похвалили Екатерину Климову за активную жизненную позицию и регулярные занятия спортом несмотря на её плотный рабочий график. Многие вообще увиделись и отметили, что невозможно так выглядеть после рождения четверых детей.Дочери Климовой Елизавете всего неделю назад исполнилось 17 лет. Несмотря на это она уже активно участвует в светской жизни, ведет свою страницу в Instagram, и часто появляется в личном блоге матери. Юная особа недавно представила общественности своего избранника. Вместе с ним она посетила бал частного учебного заведения Москвы – Ломоносовской школы. Там дочь актрисы учится уже несколько лет. С этого мероприятия она опубликовала несколько снимков со своим возлюбленным, на одном из них он целует её в щеку.