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Женя Огурцова переживает из-за угроз супруга перед разводом

После того, как экс-солистка “Ранеток” сообщала поклонникам о разводе со своим супругом, а также жаловалась на отсутствие его заботы к наследнику, прошло не так много времени. Женя Огурцова переживает из-за угроз Анатолия Рамонова, опубликовав сообщение в Instagram.
Женя Огурцова переживает из-за угроз супруга перед разводом

Оказалось, что бывший избранник обвинил певицу в разрыве отношений, а также нелестно отозвался о ее подруге Елене Третьяковой. Затем звезда стала получать сообщения с угрозами и считает себя жертвой шантажа со стороны мужчины, опубликовавшего странный пост в Сети, который она не может объяснить.
Женя Огурцова переживает из-за угроз супруга перед разводом

Женя Огурцова не стала афишировать подробности конфликта, отметив, что сильно похудела из-за переживаний. Она беспокоится, что отец ее наследника забыл о мальчике, который очень его любит, а также пропустил несколько встреч. Рамонов тоже кратко сообщает подписчикам, что собирается заняться карьерой и воспитанием ребенка, но пока пара официально не развелась, так что поклонники мечтают, чтобы супруги помирились.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:55

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