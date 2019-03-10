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Анастасия Волочкова обнаженной окунулась в снег после бани

Анастасия Волочкова опубликовала в социальной сети Instagram очередной снимок после бани. На нем балерина в обнаженном виде зарылась по пояс в снег, прикрыв свою грудь веником.
Анастасия Волочкова обнаженной окунулась в снег после бани

Волочкова давно радует поклонников многочисленными публикациями шпагатом и посещениями бани. На очередных кадрах звезда после принятия водных процедур решила окунуться в снег на территории ее загородного коттеджа. Балерина на снимке находится по пояс в белых сугробах, заметив при этом, что такое фото она делает, видимо, в последний раз в текущем году: наступила весна и снег вскоре растает.

Не так давно танцовщица сообщила о подготовке к свадьбе. У нее отношения с пока никому не известным мужчиной, имя которого она не раскрывает. Анастасия Волочкова скрывает его от публики, даже не взяв на празднование собственного дня рождения, дабы посторонние не увидели его.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:50

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