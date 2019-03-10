Анастасия Волочкова обнаженной окунулась в снег после бани
Анастасия Волочкова опубликовала в социальной сети Instagram очередной снимок после бани. На нем балерина в обнаженном виде зарылась по пояс в снег, прикрыв свою грудь веником.
Волочкова давно радует поклонников многочисленными публикациями шпагатом и посещениями бани. На очередных кадрах звезда после принятия водных процедур решила окунуться в снег на территории ее загородного коттеджа. Балерина на снимке находится по пояс в белых сугробах, заметив при этом, что такое фото она делает, видимо, в последний раз в текущем году: наступила весна и снег вскоре растает.
Не так давно танцовщица сообщила о подготовке к свадьбе. У нее отношения с пока никому не известным мужчиной, имя которого она не раскрывает. Анастасия Волочкова скрывает его от публики, даже не взяв на празднование собственного дня рождения, дабы посторонние не увидели его.
Волочкова давно радует поклонников многочисленными публикациями шпагатом и посещениями бани. На очередных кадрах звезда после принятия водных процедур решила окунуться в снег на территории ее загородного коттеджа. Балерина на снимке находится по пояс в белых сугробах, заметив при этом, что такое фото она делает, видимо, в последний раз в текущем году: наступила весна и снег вскоре растает.
Не так давно танцовщица сообщила о подготовке к свадьбе. У нее отношения с пока никому не известным мужчиной, имя которого она не раскрывает. Анастасия Волочкова скрывает его от публики, даже не взяв на празднование собственного дня рождения, дабы посторонние не увидели его.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:50