Анастасия Волочкова обнаженной окунулась в снег после бани

Волочкова давно радует поклонников многочисленными публикациями шпагатом и посещениями бани. На очередных кадрах звезда после принятия водных процедур решила окунуться в снег на территории ее загородного коттеджа. Балерина на снимке находится по пояс в белых сугробах, заметив при этом, что такое фото она делает, видимо, в последний раз в текущем году: наступила весна и снег вскоре растает.Не так давно танцовщица сообщила о подготовке к свадьбе. У нее отношения с пока никому не известным мужчиной, имя которого она не раскрывает. Анастасия Волочкова скрывает его от публики, даже не взяв на празднование собственного дня рождения, дабы посторонние не увидели его.