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Татьяна Терешина дала сыну двойное имя

В этом году Татьяна Терешина родила сына и стала мамой во второй раз. Экс-солистка группы Hi-Fi решила дать ребенку двойное имя, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Татьяна Терешина дала сыну двойное имя

Она долгое время не могла определиться, как назвать наследника, в связи с чем возникли проблемы с документами. Артистка поделилась информацией, что дала сыну имя Арсений, но спустя два месяца свидетельство о рождении так и не оформлено.

Стало известно, что певица решила подойти серьезно к этому вопросу. Она выбрала второе имя для ребенка, однако пока не сообщает, какое именно. Звезда рассказала подписчикам, что теперь они с мужем готовы оформить необходимые документы. Они рады, что не решились сделать это раньше, так как было время определиться с именем. Знаменитость заявила, что такое разнообразие ей по душе, а супруг поддержал эту идею.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:27

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