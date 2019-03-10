Татьяна Терешина дала сыну двойное имя

Она долгое время не могла определиться, как назвать наследника, в связи с чем возникли проблемы с документами. Артистка поделилась информацией, что дала сыну имя Арсений, но спустя два месяца свидетельство о рождении так и не оформлено.Стало известно, что певица решила подойти серьезно к этому вопросу. Она выбрала второе имя для ребенка, однако пока не сообщает, какое именно. Звезда рассказала подписчикам, что теперь они с мужем готовы оформить необходимые документы. Они рады, что не решились сделать это раньше, так как было время определиться с именем. Знаменитость заявила, что такое разнообразие ей по душе, а супруг поддержал эту идею.