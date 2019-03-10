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Юлианна Караулова не может переехать в новую квартиру спустя 2 года после ее покупки

Юлианна Караулова два года назад приобрела новую квартиру в Москве, но пока так и не вселилась туда. Причиной этому стал ремонт, который находится в финальной стадии.
Юлианна Караулова не может переехать в новую квартиру спустя 2 года после ее покупки

Как призналась владелица недвижимости, она только недавно стала востребованной певицей, поэтому смогла обзавестись небольшим жильем, но через время по мере увеличения популярности надеется зарабатывать больше и купить в результате просторную квартиру. В ближайшей перспективе нынешняя обитель может оказаться маленькой.

Продюсер Юлианны Карауловой Яна Рудковская никаких советов касательно ремонтных работ своей подопечной не дает, потому как у них разные квартиры и совсем иные вкусы по поводу обустройства недвижимости. Караулова призналась, что все делает проще в собственном жилье.
Фанаты предполагают, что теперь певица станет жить вместе с возлюбленным продюсером Андреем Черным, который уже сделал ей предложение. Пара пока не зарегистрировала официально свои отношения в связи с плотным рабочим графиком исполнительницы.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:36

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