Юлианна Караулова не может переехать в новую квартиру спустя 2 года после ее покупки

Как призналась владелица недвижимости, она только недавно стала востребованной певицей, поэтому смогла обзавестись небольшим жильем, но через время по мере увеличения популярности надеется зарабатывать больше и купить в результате просторную квартиру. В ближайшей перспективе нынешняя обитель может оказаться маленькой.Продюсер Юлианны Карауловой Яна Рудковская никаких советов касательно ремонтных работ своей подопечной не дает, потому как у них разные квартиры и совсем иные вкусы по поводу обустройства недвижимости. Караулова призналась, что все делает проще в собственном жилье.Фанаты предполагают, что теперь певица станет жить вместе с возлюбленным продюсером Андреем Черным, который уже сделал ей предложение. Пара пока не зарегистрировала официально свои отношения в связи с плотным рабочим графиком исполнительницы.