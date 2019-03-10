АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке

Певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес объявили о своей помолвке. Пара выложила на собственных страницах в Instagram одинаковый снимок кольца с бриллиантом.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке

Удивителен тот факт, что сама Дженнифер Лопес оказалась немногословной в этой ситуации и никак не прокомментировала эту новость, а вот Алекс Родригес оказался чуть более разговорчивым. Снимок на своей странице в Instagram он сопроводил подписью: «Она сказала да». Таким образом известная певица и успешный бейсболист объявили о своей помолвке. На данный момент неизвестно, когда состоится сама свадьба и будут ли Лопес и Родригес оглашать эту информацию общественности.

Интересным является тот факт, что пара познакомилась почти 15 лет назад, но отношения у них завязались только в зимой 2017 года. Звезды уверены, если бы они начали встречаться уже тогда – у них ничего бы не вышло. Для Дженнифер Лопес — это уже четвертый брак, а для Алекса Родригеса – второй. Они оба имеют детей: артистка двух близнецов, а бейсболист двух дочек. Дженнифер Лопес не раз отмечала, что отношения с Алексом Родригесом Лопесом подарили ей уверенность, гармонию и тепло.

Напомним, совсем недавно о своей помолвке объявила другая звездная пара – Орландо Блум и Кэти Перри. Об этом они сообщили 15 февраля.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Бекхэм приревновала звездного
Ученые: Боли в зубах появляются из-за
Алена Яковлева была вынуждена
Екатерина Климова вышла на ринг с
Женя Огурцова переживает из-за угроз
Анастасия Волочкова обнаженной
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Юлианна Караулова не может переехать в
Американские ученые стали говорить о
Татьяна Терешина дала сыну двойное имя
Детеныши тюленей могут оказаться на
Эксперты: Юрия Дорошенко из группы
Эксперты назвали рекомендации для
Ученые назвали психологические трюки,
Инопланетяне проводят смертельные опыты
Тюнинг-ателье ABT показало на форуме в
Названо количество экологически
Nvidia прекратит поддержку 43 видеокарт
Медики: Онемение в руках может
Медики: Употребление чеснока
Дмитрий Певцов и его сын выступили
В РПЦ рассказали о бессмысленности
Певец Робертино Лоретти рассказал о
Облаченная в купальник Дженнифер Лопес
Певица Кристина Орбакайте показала, как
Елена Малышева огласила результат
Регина Тодоренко показала, в каких
Актриса Татьяна Веденеева рассказала о
Коллега Владимира Этуша Ольга Тумайкина
Супруг Николь Кидман Кит Урбан назвал
Просмотреть все новости