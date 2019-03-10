Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке

Удивителен тот факт, что сама Дженнифер Лопес оказалась немногословной в этой ситуации и никак не прокомментировала эту новость, а вот Алекс Родригес оказался чуть более разговорчивым. Снимок на своей странице в Instagram он сопроводил подписью: «Она сказала да». Таким образом известная певица и успешный бейсболист объявили о своей помолвке. На данный момент неизвестно, когда состоится сама свадьба и будут ли Лопес и Родригес оглашать эту информацию общественности.Интересным является тот факт, что пара познакомилась почти 15 лет назад, но отношения у них завязались только в зимой 2017 года. Звезды уверены, если бы они начали встречаться уже тогда – у них ничего бы не вышло. Для Дженнифер Лопес — это уже четвертый брак, а для Алекса Родригеса – второй. Они оба имеют детей: артистка двух близнецов, а бейсболист двух дочек. Дженнифер Лопес не раз отмечала, что отношения с Алексом Родригесом Лопесом подарили ей уверенность, гармонию и тепло.Напомним, совсем недавно о своей помолвке объявила другая звездная пара – Орландо Блум и Кэти Перри. Об этом они сообщили 15 февраля.