Эксперты: Юрия Дорошенко из группы Дятлова нашли раздетым





Изучив записи участников группы Дятлова в дневниках, эксперты узнали некоторые подробности о дне трагедии. Дорошенко был найден одним из первых, рядом находилось тело Георгия Кривонищенко. Вокруг трупов выявили мелкие вещи, обрывки одежды, которые частично обгорели. Руки молодого человека оказались согнуты, а ноги вытянуты, пока голова “смотрела” влево. Оба тела были частично раздеты, что считается странным, поскольку в зимних походах даже во время ночевки не принято снимать столько одежды.Смерть настигла Дорошенко из-за замерзания, на что указывают ряд внешних признаков. Ссадины и травмы также могли свидетельствовать о падении участника группы Дятлова. Похоронили Юрия Дорошенко 9 марта на Михайловском кладбище.