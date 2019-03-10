АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Детеныши тюленей могут оказаться на дрейфующих льдах после шторма в Финском заливе

Замерзшее полотно Финского залива было сломано сильным ветром, из-за чего детеныши тюленей могли остаться на дрейфующих льдинах. С такой информацией выступили активисты из Фонда друзей балтийской нерпы.
Детеныши тюленей могут оказаться на дрейфующих льдах после шторма в Финском заливе

По их словам, одной из неприятностей шторма оказались длинные валы из торосов. Потерявшиеся животные их не смогут преодолеть, если станут ползти по направлению к побережью, встретить человека они также не смогут. Общественникам ныне довольно тяжело предугадать, где в настоящее время находятся тюлени.

В Фонде попросили жителей Санкт-Петербурга во время прогулок присматриваться в сторону моря. Непонятные на первый взгляд шевеления, пикитирующие вороны могут являться признаками нахождения вышеупомянутых морских обитателей.

Ранее житель Гакково Ленинградской области на побережье Финского залива обнаружил белька, который потерял мать в связи с бушевавшей непогодой. Он сообщил о находке в заказник «Кургальский», а его сотрудники заявили о произошедшем в Фонд друзей балтийской нерпы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Бекхэм приревновала звездного
Ученые: Боли в зубах появляются из-за
Алена Яковлева была вынуждена
Екатерина Климова вышла на ринг с
Женя Огурцова переживает из-за угроз
Анастасия Волочкова обнаженной
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Юлианна Караулова не может переехать в
Американские ученые стали говорить о
Татьяна Терешина дала сыну двойное имя
Детеныши тюленей могут оказаться на
Эксперты: Юрия Дорошенко из группы
Эксперты назвали рекомендации для
Ученые назвали психологические трюки,
Инопланетяне проводят смертельные опыты
Тюнинг-ателье ABT показало на форуме в
Названо количество экологически
Nvidia прекратит поддержку 43 видеокарт
Медики: Онемение в руках может
Медики: Употребление чеснока
Дмитрий Певцов и его сын выступили
В РПЦ рассказали о бессмысленности
Певец Робертино Лоретти рассказал о
Облаченная в купальник Дженнифер Лопес
Певица Кристина Орбакайте показала, как
Елена Малышева огласила результат
Регина Тодоренко показала, в каких
Актриса Татьяна Веденеева рассказала о
Коллега Владимира Этуша Ольга Тумайкина
Супруг Николь Кидман Кит Урбан назвал
Просмотреть все новости