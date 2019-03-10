Детеныши тюленей могут оказаться на дрейфующих льдах после шторма в Финском заливе
Замерзшее полотно Финского залива было сломано сильным ветром, из-за чего детеныши тюленей могли остаться на дрейфующих льдинах. С такой информацией выступили активисты из Фонда друзей балтийской нерпы.
По их словам, одной из неприятностей шторма оказались длинные валы из торосов. Потерявшиеся животные их не смогут преодолеть, если станут ползти по направлению к побережью, встретить человека они также не смогут. Общественникам ныне довольно тяжело предугадать, где в настоящее время находятся тюлени.
В Фонде попросили жителей Санкт-Петербурга во время прогулок присматриваться в сторону моря. Непонятные на первый взгляд шевеления, пикитирующие вороны могут являться признаками нахождения вышеупомянутых морских обитателей.
Ранее житель Гакково Ленинградской области на побережье Финского залива обнаружил белька, который потерял мать в связи с бушевавшей непогодой. Он сообщил о находке в заказник «Кургальский», а его сотрудники заявили о произошедшем в Фонд друзей балтийской нерпы.
По их словам, одной из неприятностей шторма оказались длинные валы из торосов. Потерявшиеся животные их не смогут преодолеть, если станут ползти по направлению к побережью, встретить человека они также не смогут. Общественникам ныне довольно тяжело предугадать, где в настоящее время находятся тюлени.
В Фонде попросили жителей Санкт-Петербурга во время прогулок присматриваться в сторону моря. Непонятные на первый взгляд шевеления, пикитирующие вороны могут являться признаками нахождения вышеупомянутых морских обитателей.
Ранее житель Гакково Ленинградской области на побережье Финского залива обнаружил белька, который потерял мать в связи с бушевавшей непогодой. Он сообщил о находке в заказник «Кургальский», а его сотрудники заявили о произошедшем в Фонд друзей балтийской нерпы.
Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:00