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Ученые назвали психологические трюки, которые помогут завести друзей

Ученые рассказали о нескольких психологических трюках, посредством которых можно завести большое число друзей. Рекомендации экспертов обнародованы на страницах издания Business Insider.
Ученые назвали психологические трюки, которые помогут завести друзей

Психологи признали действенным прием “эффекта хамелеона” или “зеркального отражения”, когда человек неосознанно копирует поведение своего собеседника. Кроме того, получить дружбу объекта внимания можно, если проводить с ним больше времени. Хорошим шагом станут комплименты человеку, но они должны быть искренними и ненавязчивыми. Поскольку люди могут улавливать настроение собеседников, лучше стараться заряжать окружающих положительными эмоциями.

Желание продолжить общение как у мужчин, так и у женщин пробуждает компетентность и образованность индивида, но не стоит бояться показывать и некоторые недостатки, поскольку “идеальность” способна отталкивать. Легкие прикосновения, улыбка и хорошее чувство юмора тоже станут эффективным “оружием” во время поиска друзей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 05:00

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