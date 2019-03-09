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В РПЦ рассказали о бессмысленности SMS-извинений в Прощеное воскресенье

В РПЦ призвали россиян не увлекаться SMS-извинениями в Прощеное воскресенье, поскольку такой подход не даст желаемого результата. Соответствующее заявление сделал митрополит Илларион, представляющий Отдел внешних церковных связей.
В РПЦ рассказали о бессмысленности SMS-извинений в Прощеное воскресенье

По словам представителя РПЦ, чтобы добиться искреннего прощения, нельзя использовать SMS-рассылку с одинаковым текстом. Такая практика в Прощеное воскресенье, убежден митрополит, не имеет ничего общего с реальным покаянием. Сложнее всего, настаивает священнослужитель, это лично принести извинения тому, кого человек обидел, не менее сложной задачей может стать и само прощение со стороны того, кто пережил обиду.

Минимальное, что человек может сделать для того, кого обидел, настаивает представитель РПЦ, это извиниться. Лучшим вариантом станет попытка загладить собственную вину посредством добрых дел и своего отношения к второй стороне. В 2019 году Прощеное воскресенье приходится на 10 марта.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00

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