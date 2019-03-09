Певец Робертино Лоретти рассказал о готовности жениться на Наталье Варлей





В студии выяснилось, что Наталья Варлей с юных лет является поклонницей творчества Робертино Лоретти, поэтому актриса была удивлена, увидев так близко своего кумира. В рамках шоу гостю из Италии показали фото и отрывки из фильмов с участием советской звезды со времен молодости. Знаменитость восхитился красотой артистки и заявил, что если бы ему посчастливилось повстречать Варлей раньше, он бы на ней женился.Нынешнюю супругу Лоретти зовут Муара, она моложе певца, но они счастливы вместе. Также жена подарила знаменитости сына, унаследовавшего голос своего известного отца. Артист выразил сожаление, что на пике своей популярности не побывал с концертом в России, а также признался, что в юном возрасте из-за напряжения и частых выступлений серьезно подорвал свое здоровье.