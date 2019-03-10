АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Тюнинг-ателье ABT показало на форуме в Женеве лучшие проекты

Представители тюнинг-ателье ABT показали на проходящем в Женеве автофоруме свои лучшие новинки. Перед зрителями предстали измененные кроссовер Cupra, микроавтобус Volkswagen и «заряженные» Audi.
Тюнинг-ателье ABT показало на форуме в Женеве лучшие проекты

Многим посетителям швейцарского мероприятия приглянулась электрическая версия Volkswagen T6 в рестайлинге от ABT. «Сердцем» этого автомобиля служит силовой агрегат, способный развивать 110 лошадиных сил. Владелец такого микроавтобуса сможет проехать в нем не менее 400 километров пути на одном заряде. Изменения тюнинг-ателье коснулись не только внутреннего оснащения. Так, T6 получил в процессе работы по модернизации 20-дюймовые колеса и спортивную обвеску.

Порадовал взгляд посетителей форума и испанский кроссовер Cupra Ateca. Данная машина оснащена дополнительными 50 лошадиными силами, благодаря чему сконструированный на Пиренеях транспорт может набирать первые 100 км всего за 5 секунд.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тюнинг-ателье ABT показало на форуме в
Названо количество экологически
Nvidia прекратит поддержку 43 видеокарт
Медики: Онемение в руках может
Медики: Употребление чеснока
Дмитрий Певцов и его сын выступили
В РПЦ рассказали о бессмысленности
Певец Робертино Лоретти рассказал о
Облаченная в купальник Дженнифер Лопес
Певица Кристина Орбакайте показала, как
Елена Малышева огласила результат
Регина Тодоренко показала, в каких
Актриса Татьяна Веденеева рассказала о
Коллега Владимира Этуша Ольга Тумайкина
Супруг Николь Кидман Кит Урбан назвал
Джастин Бибер отреагировал на “лайк”
Маргарита Агибалова вместе с семьей
Певица Жасмин показала поклонникам
Звезда «Дом-2» Антон Гусев наконец-то
Мария Кохно пригласила Романа Гриценко
Джорджин Вудс пытается помириться с
Хореограф Евгений Папунаишвили
Ирина Пинчук рассталась с Валерием
Режиссер Батаев рассказал о встрече с
КАМАЗ делает более строгими требования
Майя Донцова получила солнечный ожог на
Алексей Панин рассказал о духовном
Гарик Харламов заявил в прямом эфире,
В Женеве дебютировал родстер Mazda MX-5
Актриса Елена Санаева о Владимире
Просмотреть все новости