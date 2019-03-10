Тюнинг-ателье ABT показало на форуме в Женеве лучшие проекты
Представители тюнинг-ателье ABT показали на проходящем в Женеве автофоруме свои лучшие новинки. Перед зрителями предстали измененные кроссовер Cupra, микроавтобус Volkswagen и «заряженные» Audi.
Многим посетителям швейцарского мероприятия приглянулась электрическая версия Volkswagen T6 в рестайлинге от ABT. «Сердцем» этого автомобиля служит силовой агрегат, способный развивать 110 лошадиных сил. Владелец такого микроавтобуса сможет проехать в нем не менее 400 километров пути на одном заряде. Изменения тюнинг-ателье коснулись не только внутреннего оснащения. Так, T6 получил в процессе работы по модернизации 20-дюймовые колеса и спортивную обвеску.
Порадовал взгляд посетителей форума и испанский кроссовер Cupra Ateca. Данная машина оснащена дополнительными 50 лошадиными силами, благодаря чему сконструированный на Пиренеях транспорт может набирать первые 100 км всего за 5 секунд.
Многим посетителям швейцарского мероприятия приглянулась электрическая версия Volkswagen T6 в рестайлинге от ABT. «Сердцем» этого автомобиля служит силовой агрегат, способный развивать 110 лошадиных сил. Владелец такого микроавтобуса сможет проехать в нем не менее 400 километров пути на одном заряде. Изменения тюнинг-ателье коснулись не только внутреннего оснащения. Так, T6 получил в процессе работы по модернизации 20-дюймовые колеса и спортивную обвеску.
Порадовал взгляд посетителей форума и испанский кроссовер Cupra Ateca. Данная машина оснащена дополнительными 50 лошадиными силами, благодаря чему сконструированный на Пиренеях транспорт может набирать первые 100 км всего за 5 секунд.
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:00