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Облаченная в купальник Дженнифер Лопес похвасталась застрахованной на $300 млн “пятой точкой”

Облаченная в купальник певица Дженнифер Лопес решила похвастаться перед поклонниками своей “пятой точкой”. По данным СМИ, ягодицы звезды застрахованы на сумму в 300 млн долларов.
Облаченная в купальник Дженнифер Лопес похвасталась застрахованной на $300 млн “пятой точкой”

Соответствующий пикантный кадр Дженнифер Лопес разместила в профиле на просторах Instagram. Она позирует на пляже в зеленом открытом купальнике, ее волосы собраны в “пучок”, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками. При этом в объектив знаменитость демонстрирует именно свои полуобнаженные ягодицы, а на переднем плане стоит возлюбленный исполнительницы Александр Родригес, который и запечатлел их совместное времяпрепровождение на берегу моря на камеру.
Облаченная в купальник Дженнифер Лопес похвасталась застрахованной на $300 млн “пятой точкой”

В комментариях многочисленные фолловеры начали высказывать свое восхищение формами Дженнифер Лопес, также немало комплиментов досталось фигуре звезды в целом. Пост успел за короткий срок собрать более 2,9 млн отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:41

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