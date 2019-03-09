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Певица Кристина Орбакайте показала, как выглядит с розовыми волосами

Отечественная певица Кристина Орбакайте решила продемонстрировать поклонникам, как выглядит с розовыми волосами. Соответствующий пост появился на странице звезды в сети Instagram.
Певица Кристина Орбакайте показала, как выглядит с розовыми волосами

Накануне Кристина Орбакайте поучаствовал в праздничном концерте в честь 8 марта, показав в Сети фото из гримерки. Перед поклонниками 47-летняя знаменитость предстала в неожиданном образе, включающем розовые волосы. Судя по всему, артистка использовала парик, а дополнить свой бунтарский внешний вид решила черным платьем выше колен, колготками и ботинками. В подписи к публикации знаменитость написала: “Лучший праздник - это праздник в душе”.

В комментариях многие фолловеры удивились внешнему виду Кристины Орбакайте, поскольку не привыкли видеть кумира с такими яркими локонами. Некоторые отметили, что певице такой образ к лицу, пока другие считают, что в своем привычном амплуа она выглядит лучше, и ей не стоит так меняться.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:30

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