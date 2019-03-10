Названо количество экологически «чистых» и «грязных» автомобилей в России





По 1 января 2019 года, по данным «Автостата», насчитывалось 43,5% легковых транспортных средств, из общего количества которых чуть более 29% не соответствуют даже базовым нормам токсичности Евро-2. При этом под стандарты Евро-5 и выше подходит 16,4% всего отечественного автопарка.На начало года численность легких коммерческих автомобилей в России составляло 4,1 миллиона единиц, но и они не могут похвастаться положительным уровнем экологии. Нормативу Евро-2 не соответствует почти 43% машин, а Евро-5 и выше 3,1% парка.На 1 января в государстве имелось 3, 8 миллиона грузовиков. Из этого числа тяжелых коммерческих машин около 63% не подходили под норму Евро-2, и только 4,4% удовлетворяли параметры Евро-5 и выше.