Регина Тодоренко показала, в каких условиях живет с Владом Топаловым
Известная телеведущая Регина Тодоренко решила показать поклонникам, в каких условиях живет с Владом Топаловым. Свой особняк в Подмосковье и сына Михаила звезда “Орла и решки” продемонстрировала в новом выпуске шоу “Пятница с Региной”.
После декрета Регина Тодоренко решила вести свой авторский проект прямо из дома, в чем ее поддержал супруг. Новый выпуск “Пятницы с Региной” начинается с демонстрации жизни звездной пары от лица маленького сына. Теледива показала поклонникам свою спальню, гостиную, место, где отдыхает ребенок и другие помещения. Гостьей очередного эпизода шоу стала Елена Темникова, которая принесла вещи для малыша.
Регина Тодоренко рассказала, что после родов она была очень эмоциональной, много плакала и постоянно хотела есть. Теперь звезда думает о том, чтобы участвовать в фотосессии в купальнике, но признается, что до сих пор не пришла в форму после беременности. В процессе съемок пара перемещалась по квартире, а блиц-опрос проводился в уборной. Телеведущая даже показала на камеру своего сына, но его лицо спрятала за смайликом.
После декрета Регина Тодоренко решила вести свой авторский проект прямо из дома, в чем ее поддержал супруг. Новый выпуск “Пятницы с Региной” начинается с демонстрации жизни звездной пары от лица маленького сына. Теледива показала поклонникам свою спальню, гостиную, место, где отдыхает ребенок и другие помещения. Гостьей очередного эпизода шоу стала Елена Темникова, которая принесла вещи для малыша.
Регина Тодоренко рассказала, что после родов она была очень эмоциональной, много плакала и постоянно хотела есть. Теперь звезда думает о том, чтобы участвовать в фотосессии в купальнике, но признается, что до сих пор не пришла в форму после беременности. В процессе съемок пара перемещалась по квартире, а блиц-опрос проводился в уборной. Телеведущая даже показала на камеру своего сына, но его лицо спрятала за смайликом.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:11