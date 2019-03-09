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Актриса Татьяна Веденеева рассказала о своем увлечении пластикой

Отечественная актриса Татьяна Веденеева решила рассказать в студии шоу “Секрет на миллион”, когда начала увлекаться пластикой. Телеведущая никогда не скрывала, что готова поддерживать свою красоту даже посредством хирургического вмешательства.
Актриса Татьяна Веденеева рассказала о своем увлечении пластикой

По данным СМИ, на первую пластическую операцию Татьяна Веденеева решилась еще в 2011 году. В свой “первый раз” актриса прислушалась к совету подруги, когда находилась за рубежом. Та посоветовала ей отправиться к пластическому хирургу, о чем сама звезда ленты “Здравствуйте, я ваша тетя”, впоследствии пожалела. Находясь во Франции, теледива решилась на блефаропластику, подразумевающую удаление под глазами лишней кожи. Позже там наблюдалась припухлость, а Веденеева узнала, что аналогичного эффекта можно было добиться без разреза. Кроме того, после глаза актрисы начали казаться “запавшими”, поскольку операция меняет их разрез.
Актриса Татьяна Веденеева рассказала о своем увлечении пластикой

Артистка не скрывает, что делает уколы ботокса, однако решилась на такой шаг знаменитость уже в позднем возрасте. Летом этого года Татьяна Веденеева отметит свое 66-летие.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:07

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