Актриса Татьяна Веденеева рассказала о своем увлечении пластикой





По данным СМИ, на первую пластическую операцию Татьяна Веденеева решилась еще в 2011 году. В свой “первый раз” актриса прислушалась к совету подруги, когда находилась за рубежом. Та посоветовала ей отправиться к пластическому хирургу, о чем сама звезда ленты “Здравствуйте, я ваша тетя”, впоследствии пожалела. Находясь во Франции, теледива решилась на блефаропластику, подразумевающую удаление под глазами лишней кожи. Позже там наблюдалась припухлость, а Веденеева узнала, что аналогичного эффекта можно было добиться без разреза. Кроме того, после глаза актрисы начали казаться “запавшими”, поскольку операция меняет их разрез.Артистка не скрывает, что делает уколы ботокса, однако решилась на такой шаг знаменитость уже в позднем возрасте. Летом этого года Татьяна Веденеева отметит свое 66-летие.