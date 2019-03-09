Коллега Владимира Этуша Ольга Тумайкина не смогла сдержать слез, узнав о его смерти
Актриса Ольга Тумайкина, рассуждая о смерти Владимира Этуша, не могла сдержать слез. По ее словам, в театре Вахтангова все надеялись на его выздоровление.
Тумайкина служит в вышеупомянутом театре, и она являлась партнером Этуша по спектаклю «Бенефис». Вместе с коллегами она до последнего надеялась на выздоровление актера, но чуда не произошло. Коллега умершего гордится сотрудничеством с Этушем, отзываясь самыми теплыми словами о нем, как человеке, и взаимной работе с мэтром.
Владимир Этуш умер 9 марта в одной из московских больниц. По словам его дочери, у него остановилось сердце. Соболезнование по поводу кончины актера выразили представители власти и культуры, включая Владимира Путина, Максима Галкина, Валентина Гафта и других лиц.
Тумайкина служит в вышеупомянутом театре, и она являлась партнером Этуша по спектаклю «Бенефис». Вместе с коллегами она до последнего надеялась на выздоровление актера, но чуда не произошло. Коллега умершего гордится сотрудничеством с Этушем, отзываясь самыми теплыми словами о нем, как человеке, и взаимной работе с мэтром.
Владимир Этуш умер 9 марта в одной из московских больниц. По словам его дочери, у него остановилось сердце. Соболезнование по поводу кончины актера выразили представители власти и культуры, включая Владимира Путина, Максима Галкина, Валентина Гафта и других лиц.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:00