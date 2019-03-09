Мария Кохно пригласила Романа Гриценко стать ведущим на ее концерте 8 марта

Так, Мария Кохно хорошо дружит с бывшей участницей "Дома-2" Мариной Африкантовой. Вместе с родителями знаменитость приглашала подругу на свое шоу, которое не смогло поднять ее рейтинг. Также Кохно организовала несколько благотворительных акций в поддержку бездомных животных и девушек, страдающих анорексией.Теперь же Мария Кохно забыла прошлые обиды и исполнила заветную мечту своего возлюбленного, с которым строила отношения на проекте "Дом-2", Романа Гриценко. Молодого человека бывшая участница реалити пригласила стать ведущим на ее концерте, которым решила поздравить всех женщин с 8 марта.Примечательно, что поклонники тут же предположили, что таким образом Мария Кохно хочет поднять свой рейтинг, а заодно и Романа Гриценко, или же молодые люди возобновили отношения за Периметром.