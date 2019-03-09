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Джастин Бибер отреагировал на “лайк” экс-возлюбленного Хейли Болдуин

Джастин Бибер отреагировал на “лайк” со стороны Шона Мендеса под одним из фото Хейли Болдуин в Instagram. Супруга певца и канадский исполнитель в прошлом состояли в романтических отношениях.
Джастин Бибер отреагировал на “лайк” экс-возлюбленного Хейли Болдуин

Не так давно Шон Мендес оставил “лайк” под одним из снимков Хейли Болдуин, который в ее профиле опубликовал Джастин Бибер. Внимание на такой нюанс обратили поклонники молодой пары, поспешив проинформировать 25-летнего артиста о “тревожном сигнале”. Некоторые посчитали, что таким образом бывший снова пытается привлечь внимание 22-летней модели.
Джастин Бибер отреагировал на “лайк” экс-возлюбленного Хейли Болдуин

Однако Джастин Бибер поспешил успокоить своих многочисленных поклонников, отметив, что его супруга и Шон Мендес после расставания сохранили дружеские отношения, он об этом знает и причин для волнений нет. В прошлых интервью канадский певец признавался, что они с Хейли Болдуин воздерживались от интимной близости до свадьбы, и это было их общее решение.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:46

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