Джастин Бибер отреагировал на “лайк” экс-возлюбленного Хейли Болдуин





Не так давно Шон Мендес оставил “лайк” под одним из снимков Хейли Болдуин, который в ее профиле опубликовал Джастин Бибер. Внимание на такой нюанс обратили поклонники молодой пары, поспешив проинформировать 25-летнего артиста о “тревожном сигнале”. Некоторые посчитали, что таким образом бывший снова пытается привлечь внимание 22-летней модели.Однако Джастин Бибер поспешил успокоить своих многочисленных поклонников, отметив, что его супруга и Шон Мендес после расставания сохранили дружеские отношения, он об этом знает и причин для волнений нет. В прошлых интервью канадский певец признавался, что они с Хейли Болдуин воздерживались от интимной близости до свадьбы, и это было их общее решение.