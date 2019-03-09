Ирина Пинчук рассталась с Валерием Блюменкранцем до отъезда в Доминикану

Ирина Пинчук подчеркнула, она не считает себя виноватой в страданиях бывшего избранника Валерия Блюменкранца. В Доминикану участница реалити летела именно с целью развлекаться, веселиться и наслаждаться отдыхом.Поклонники же поспешили раскритиковать Ирину Пинчук, ведь пока она наслаждалась отдыхом, Валерий Блюменкранц страдал и даже хотел уйти с "Дома-2" навсегда. Проектант чуть не попал в аварию, каждый день следил за жизнью бывшей девушки, и не хотел жить.Ирина Пинчук поспешила оправдаться и заявила, что рассказала об отсутствии чувств к Валерию Блюменкранцу еще до отлета в Доминикану, а то, что он наблюдал за ней и дальше, было только его желанием.