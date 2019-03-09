Ирина Пинчук рассталась с Валерием Блюменкранцем до отъезда в Доминикану
После отъезда в Доминикану и возвращения Ирина Пинчук подверглась волне критики за издевательства над бывшим возлюбленным Валерием Блюменкранцем. Участница реалити, чтобы оправдаться, заявила, что они расстались еще до ее отпуска.
Ирина Пинчук подчеркнула, она не считает себя виноватой в страданиях бывшего избранника Валерия Блюменкранца. В Доминикану участница реалити летела именно с целью развлекаться, веселиться и наслаждаться отдыхом.
Поклонники же поспешили раскритиковать Ирину Пинчук, ведь пока она наслаждалась отдыхом, Валерий Блюменкранц страдал и даже хотел уйти с "Дома-2" навсегда. Проектант чуть не попал в аварию, каждый день следил за жизнью бывшей девушки, и не хотел жить.
Ирина Пинчук поспешила оправдаться и заявила, что рассказала об отсутствии чувств к Валерию Блюменкранцу еще до отлета в Доминикану, а то, что он наблюдал за ней и дальше, было только его желанием.
Ирина Пинчук подчеркнула, она не считает себя виноватой в страданиях бывшего избранника Валерия Блюменкранца. В Доминикану участница реалити летела именно с целью развлекаться, веселиться и наслаждаться отдыхом.
Поклонники же поспешили раскритиковать Ирину Пинчук, ведь пока она наслаждалась отдыхом, Валерий Блюменкранц страдал и даже хотел уйти с "Дома-2" навсегда. Проектант чуть не попал в аварию, каждый день следил за жизнью бывшей девушки, и не хотел жить.
Ирина Пинчук поспешила оправдаться и заявила, что рассказала об отсутствии чувств к Валерию Блюменкранцу еще до отлета в Доминикану, а то, что он наблюдал за ней и дальше, было только его желанием.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:11