Медики: Онемение в руках может указывать на риск смертельной гипертонии





Высокое артериальное давление создает дополнительный стресс для сосудов и жизненно важных органов. По мнению экспертов, очень важно, как можно раньше диагностировать опасное состояние, так как есть вероятность риска таких осложнений как инсульт или сердечный приступ. Покалывание или онемение в конечностях нередко является результатом гипертонического криза. Для последнего показатели кровяного давления превышают 180/120 мм рт. ст. Ситуация может ухудшиться и привести к летальному исходу.Медицинские сотрудники клиники Майо предупреждают: нужно срочно обратиться к доктору, если человек испытывает мышечные толчки, головную боль, появились нарушения речи или ее понимания, помутнение или потеря зрения. На риск гипертонического криза могут указывать тошнота, судороги, потеря сознания.Для того, чтобы свести до минимума развитие опасной гипертонии врачи рекомендуют людям среднего возраста проверять давление хотя бы один раз в пять лет и отказаться от продуктов питания, провоцирующих это болезненное состояние.