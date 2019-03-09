Певица Жасмин показала поклонникам своего отца

В своем профиле в соцсети Жасмин поделилась видео, снятым дома. На ролике присутствует ее отец, который надел на голову парик. Оказалось, что это часть подарка дедушки для внучки Маргариты, он вручил ей множество париков с манекенами для примерки. Сама девочка оказалась в восторге от такого презента, поочередно открывая принесенные родственником коробки.По словам Жасмин, когда она показала это видео членам своей команды перед выступлением в Кремле, многие захотели прийти к ней в гости и поиграть с девочкой. Также артистка поблагодарила отца за то, что он угадал с подарком. В комментариях фолловеры отметили, что родитель их кумира выглядит молодо. Также в следующем посте певица поделилась еще одним роликом, на котором отец поздравил всех женщин с 8 марта и даже станцевал.