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Певица Жасмин показала поклонникам своего отца

Отечественная певица Жасмин продемонстрировала поклонникам своего отца. Соответствующий ролик исполнительница разместила на личной странице в сети Instagram.
Певица Жасмин показала поклонникам своего отца

В своем профиле в соцсети Жасмин поделилась видео, снятым дома. На ролике присутствует ее отец, который надел на голову парик. Оказалось, что это часть подарка дедушки для внучки Маргариты, он вручил ей множество париков с манекенами для примерки. Сама девочка оказалась в восторге от такого презента, поочередно открывая принесенные родственником коробки.

По словам Жасмин, когда она показала это видео членам своей команды перед выступлением в Кремле, многие захотели прийти к ней в гости и поиграть с девочкой. Также артистка поблагодарила отца за то, что он угадал с подарком. В комментариях фолловеры отметили, что родитель их кумира выглядит молодо. Также в следующем посте певица поделилась еще одним роликом, на котором отец поздравил всех женщин с 8 марта и даже станцевал.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:38

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