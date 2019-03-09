Майя Донцова получила солнечный ожог на Сейшелах

Майя Донцова находится на Сейшелах уже несколько месяцев, регулярно делясь с поклонниками событиями из своей жизни и впечатлениями от участия в проекте на Острове Любви. Недавно звезда опубликовала новый снимок, под которым пожаловалась, что полчаса пролежала на солнце, в итоге обгорев.Поклонники сразу же принялись предостерегать Майю Донцову, ведь, очевидно, она не просто обгорела, а получила солнечный ожог. Многие предположили, что такими действиями проектантка рискует спровоцировать появление рака кожи.