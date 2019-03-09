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Майя Донцова получила солнечный ожог на Сейшелах

Майя Донцова напугала поклонников, пожаловавшись, что обгорела во время пребывания на Острове Любви. Участница реалити "Дом-2", по мнению фанатов, может так спровоцировать рак.
Майя Донцова получила солнечный ожог на Сейшелах

Майя Донцова находится на Сейшелах уже несколько месяцев, регулярно делясь с поклонниками событиями из своей жизни и впечатлениями от участия в проекте на Острове Любви. Недавно звезда опубликовала новый снимок, под которым пожаловалась, что полчаса пролежала на солнце, в итоге обгорев.

Поклонники сразу же принялись предостерегать Майю Донцову, ведь, очевидно, она не просто обгорела, а получила солнечный ожог. Многие предположили, что такими действиями проектантка рискует спровоцировать появление рака кожи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:03

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