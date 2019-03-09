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Джорджин Вудс пытается помириться с Кайли Дженнер после скандала с изменой

Возлюбленный Хлои Кардашьян Тристан Томпсон изменил ей с Джорджин Вудс, которая дружит с Кайли Дженнер. Теперь разлучница собирается вновь поддерживать связь с подругой.
Джорджин Вудс пытается помириться с Кайли Дженнер после скандала с изменой

Ранее на одном из телевизионных шоу Вудс сообщила, что целовалась с Томпсоном, когда находилась в состоянии алкогольного опьянения, но на поцелуях якобы все и завершилось. Далее звезда прекратила выходить на связь после того, как измена молодого человека Кардашьян стала достоянием публики.

Спустя время Джорджин Вудс опубликовала в Сети новые снимки и поставила лайк на фотографии Кайли Дженнер, пытаясь вновь стать ее подругой. Сама же Хлои Кардашьян не злится на разлучницу, а обвиняет во всем Томпсона.

Не так давно Хлои Кардашьян подвергли критике ее поклонники за опубликованную фотографию, на котором ее дочь Тру находится в окружении женских сумочек. Дело в том, что один такой аксессуар стоит не менее 11 000 долларов, и поэтому фанаты посчитали некорректным для модели снимать на камеру дочь возле немалого числа данных вещей, когда в мире многие дети из неразвитых стран испытывают голод.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:25

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