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Хореограф Евгений Папунаишвили поздравил отца с 80-летием

Известный хореограф Евгений Папунаишвили трогательно поздравил своего отца с днем рождения, имениннику исполнилось 80 лет. Соответствующий пост танцор опубликовал в своем профиле на просторах Instagram.
Хореограф Евгений Папунаишвили поздравил отца с 80-летием

В своем профиле Евгений Папунаишвили разместил архивный снимок, на котором его отец представлен еще молодым. Хореограф признался, что не знает, сколько лет родителю на фото, но добавил, что 9 марта ему исполняется 80 лет. Своему родственнику танцор пожелал здоровья, считая, что это самое главное. Также Папунаишвили поблагодарил отца за подаренную жизнь и за то, что он рос окруженный любовью, а еще родитель являлся для хореографа примером для подражания.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям своего кумира, озвучив свои пожелания в адрес именинника. Многие фолловеры отметили, что отец Евгения Папунаишвили в молодости был настоящим красавцем, а сам пост успел собрать за несколько часов свыше 3,7 тысячи “лайков”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:18

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