Хореограф Евгений Папунаишвили поздравил отца с 80-летием

В своем профиле Евгений Папунаишвили разместил архивный снимок, на котором его отец представлен еще молодым. Хореограф признался, что не знает, сколько лет родителю на фото, но добавил, что 9 марта ему исполняется 80 лет. Своему родственнику танцор пожелал здоровья, считая, что это самое главное. Также Папунаишвили поблагодарил отца за подаренную жизнь и за то, что он рос окруженный любовью, а еще родитель являлся для хореографа примером для подражания.В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям своего кумира, озвучив свои пожелания в адрес именинника. Многие фолловеры отметили, что отец Евгения Папунаишвили в молодости был настоящим красавцем, а сам пост успел собрать за несколько часов свыше 3,7 тысячи “лайков”.