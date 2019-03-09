Режиссер Батаев рассказал о встрече с Этушем за два дня до смерти





Вместе Батаев и Этуш работали над короткометражной лентой “Старый вояка”, и это последний фильм, где успел сняться известный актер. Ему досталась ведущая роль пожилого мужчины, предпринимающего попытки сбежать из своей деревни на фронт во время ВОВ. В процессе взаимодействия несколько дней назад казалось, что после выписки из больницы звезда советского кино чувствует себя намного лучше, он был общительным и в хорошем настроении, много смеялся и шутил. Батаев считает покойного деятеля своим “дедушкой”, отмечая, что тот многому его научил, став наставником.Увидеть фильм со своим участием Этуш не успел, хотя работа над ним уже закончена. Премьера короткометражки должна состояться 6 мая, в честь 97-летия известного артиста.