Алексей Панин рассказал о духовном родстве с покойным Владимиром Этушем
Отечественный актер Алексей Панин откровенно рассказал о “духовном родстве” с покойным коллегой Владимиром Этушем. Звезда “Кавказской пленницы” скончался 9 марта в 96-летнем возрасте.
Посвященный Владимиру Этушу пост Алексей Панин обнародовал на личной странице в сети Instagram. Он коротко резюмировал: “Умер мой дедушка”, — таким образом намекнув на духовное родство с актером, ведь в настоящих родственных связях они не состояли. Свой пост автор публикации сопроводил снимком, на котором он и его дочь позируют вместе со звездой советского кинематографа.
В комментариях подписчики присоединились к соболезнованиям в связи со смертью Этуша. Многие отметили незаурядный талант известного актера, отметив, что вместе с ним для отечественного искусства завершилась целая эпоха.
Посвященный Владимиру Этушу пост Алексей Панин обнародовал на личной странице в сети Instagram. Он коротко резюмировал: “Умер мой дедушка”, — таким образом намекнув на духовное родство с актером, ведь в настоящих родственных связях они не состояли. Свой пост автор публикации сопроводил снимком, на котором он и его дочь позируют вместе со звездой советского кинематографа.
В комментариях подписчики присоединились к соболезнованиям в связи со смертью Этуша. Многие отметили незаурядный талант известного актера, отметив, что вместе с ним для отечественного искусства завершилась целая эпоха.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00