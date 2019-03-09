Алексей Панин рассказал о духовном родстве с покойным Владимиром Этушем

Посвященный Владимиру Этушу пост Алексей Панин обнародовал на личной странице в сети Instagram. Он коротко резюмировал: “Умер мой дедушка”, — таким образом намекнув на духовное родство с актером, ведь в настоящих родственных связях они не состояли. Свой пост автор публикации сопроводил снимком, на котором он и его дочь позируют вместе со звездой советского кинематографа.В комментариях подписчики присоединились к соболезнованиям в связи со смертью Этуша. Многие отметили незаурядный талант известного актера, отметив, что вместе с ним для отечественного искусства завершилась целая эпоха.