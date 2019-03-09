Андрей Черкассов недоволен возвращением Валерия Блюменкранца на проект "Дом-2"

Валерий Блюменкранц уже возглавил список участников реалити, которые регулярно уходят из проекта, а затем снова возвращаются в Периметр. В одном из эфиров телеведущий Андрей Черкассов в диалоге с бывшей девушкой Блюменкранца Ириной Пинчук отметил, что не верит в его "окончательное решение".Стоит отметить, что многие заметили, каждый раз Валерий Блюменкранц якобы уходит, затем принимает приглашение руководства участвовать в каком-либо конкурсе и возвращается обратно. В искренность намерений проектанта уже не верят не только его поклонники, но и другие участники "Дома-2".