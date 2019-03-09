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Актриса Елена Санаева о Владимире Этуше: «Он – истинный вахтанговец»

Советская и российская актриса Елена Санаева скорбит об утрате народного артиста СССР, актера, ветерана Великой Отечественной Войны Владимира Этуша. Артистка призналась, что знаменитый коллега всегда вызывал у нее глубочайшее уважение, и назвала актера истинным вахтанговцем.

Актриса Елена Санаева о Владимире Этуше: «Он – истинный вахтанговец»

Елена Санаева снималась вместе с Владимиром Абрамовичем в фильме «Приключения Буратино», где она сыграла лису Алису. Знаменитость сообщила журналистам, что она очень уважала мэтра. Он заслужил это, в первую очередь потому, что был участником боевых действий во время Второй мировой, где получил тяжелое ранение. По словам артистки, Владимир Этуш смог справиться с этим и поступить в театральный институт, после которого посвятил театру почти всю свою жизнь, служа ему верой и правдой.

Елена Санаева отметила: уход таких «могикан театрального искусства» - это огромная потеря. Она вспомнила, что в постановке театра имени Вахтангова под названием «Пристань» Этуш выходил до последнего, замечательно играл в спектакле «Дядюшкин сон». Он всегда был очень смешным, добрым и трогательным, истинным вахтанговцем, - добавила звезда.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:46

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