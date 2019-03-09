В Женеве дебютировал родстер Mazda MX-5 со складным жестким верхом





Новая версия Mazda MX-5 отличается относительно компактными габаритами, а под капотом родстера разместился четырехцилиндровый двигатель на 2.0 литра. Мотор способен генерировать порядка 181 лошадиной силы, а трансмиссия представлена “механикой” на шесть скоростей. Авто предлагается в нескольких вариантах, один из которых может похвастаться складным жестким верхом.Обе модификации уже предлагаются для приобретения в дилерских центрах на территории США. Версия Mazda MX-5 с мягкой складной крышей доступна желающим с ценником от 25,7 тысячи долларов. Тем же, кто хочет получить японский кабриолет с жестким верхом, придется выложить за такое удовольствие по меньшей мере 32,3 тысячи долларов.