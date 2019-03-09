АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

КАМАЗ делает более строгими требования для поставщиков

Руководство КАМАЗа обсудило новые требования к поставщикам продукции. В связи с выходом новых автомобилей условия становятся все строже.
КАМАЗ делает более строгими требования для поставщиков

Представители завода заявили, что ключевым требованием при выборе поставщиков является высокое качество, уровень которого будет оцениваться по-другому. В середине осени компания изменила чек-листы оценки развития имеющихся поставщиков, которая ныне привязана к всемирному стандарту IATF 16949, и партнеры производителя уже прошли обучение по его внедрению.

Также руководители КАМАЗа продемонстрировали итоги программы качества, задействованной в 2017 году. В числе главных успехов: удовлетворенность клиентов в момент приобретения нужного автомобиля по результатам ушедшего года возросла на 19% по сравнению с позапрошлогодними показателями, а численность дефектов рекламационного характера на 100 единиц K4 снизилась на 42% по итогам трех месяцев использования транспорта.

Очень благосклонно КАМАЗ относится к потребителям. Например, со стороны предприятия им возмещают гарантийные расходы. Производитель берет на себя больше обязательств по отношению к клиентам, и того же ждет от поставщиков.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Антон Гусев наконец-то
Мария Кохно пригласила Романа Гриценко
Джорджин Вудс пытается помириться с
Хореограф Евгений Папунаишвили
Ирина Пинчук рассталась с Валерием
Режиссер Батаев рассказал о встрече с
КАМАЗ делает более строгими требования
Майя Донцова получила солнечный ожог на
Алексей Панин рассказал о духовном
Гарик Харламов заявил в прямом эфире,
В Женеве дебютировал родстер Mazda MX-5
Актриса Елена Санаева о Владимире
Саша Черно оправдалась за завтрак
Андрей Черкассов недоволен возвращением
Эксперты назвали любимый жанр порно
Илья Яббаров сдал помолвочное кольцо
На съемках сериала “Шифр” Екатерина
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали
Валерия Фрост назвала Захара Саленко
Эксперты рассказали о привычках,
Ольга Бузова и Анастасия Волочкова
Житель Владимира умер после победы в
Ольга Орлова появилась на дне рождении
Ученые: Потеря веса зависит от времени
Ученые объяснили, почему человек
Власти РФ продолжат индексировать
Актер Александр Олешко прокомментировал
Ольга Бузова научила Гарика Харламова и
Исследования американских ученых
Актер Евгений Князев считает смерть
Просмотреть все новости