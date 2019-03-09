КАМАЗ делает более строгими требования для поставщиков





Представители завода заявили, что ключевым требованием при выборе поставщиков является высокое качество, уровень которого будет оцениваться по-другому. В середине осени компания изменила чек-листы оценки развития имеющихся поставщиков, которая ныне привязана к всемирному стандарту IATF 16949, и партнеры производителя уже прошли обучение по его внедрению.Также руководители КАМАЗа продемонстрировали итоги программы качества, задействованной в 2017 году. В числе главных успехов: удовлетворенность клиентов в момент приобретения нужного автомобиля по результатам ушедшего года возросла на 19% по сравнению с позапрошлогодними показателями, а численность дефектов рекламационного характера на 100 единиц K4 снизилась на 42% по итогам трех месяцев использования транспорта.Очень благосклонно КАМАЗ относится к потребителям. Например, со стороны предприятия им возмещают гарантийные расходы. Производитель берет на себя больше обязательств по отношению к клиентам, и того же ждет от поставщиков.