АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Эксперты назвали любимый жанр порно среди россиянок

Эксперты в ходе исследования выяснили, какой жанр порно является наиболее популярным среди россиянок. Соответствующая работа в преддверии 8 марта проводилась порталом для взрослых PornHub.
Эксперты назвали любимый жанр порно среди россиянок

Итоги проведенного исследования показали, что больше всего жительницы России на порно-сайтах любят хентай, также среди популярных запросов оказались “фут-фетиш” и “вебкам”. Кроме того, наиболее востребованной категорией хентай был назван среди белорусок, украинок и девушек из Казахстана. Интерес к фут-фетишу часто проявляют немки.

В общем же по всему миру наиболее популярными среди женщин являются порно-ролики с участием лесбиянок. Проведенное в прошлом году исследование продемонстрировало, что эта категория на 151% более востребована среди девушек, нежели среди мужчин. В 2019 интерес к таким видео наиболее часто проявляли жительницы США, Австралии, некоторых стран Европы и Латинской Америки. В Штатах, кроме того, спросом пользуется межрассовое порно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Антон Гусев наконец-то
Мария Кохно пригласила Романа Гриценко
Джорджин Вудс пытается помириться с
Хореограф Евгений Папунаишвили
Ирина Пинчук рассталась с Валерием
Режиссер Батаев рассказал о встрече с
КАМАЗ делает более строгими требования
Майя Донцова получила солнечный ожог на
Алексей Панин рассказал о духовном
Гарик Харламов заявил в прямом эфире,
В Женеве дебютировал родстер Mazda MX-5
Актриса Елена Санаева о Владимире
Саша Черно оправдалась за завтрак
Андрей Черкассов недоволен возвращением
Эксперты назвали любимый жанр порно
Илья Яббаров сдал помолвочное кольцо
На съемках сериала “Шифр” Екатерина
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали
Валерия Фрост назвала Захара Саленко
Эксперты рассказали о привычках,
Ольга Бузова и Анастасия Волочкова
Житель Владимира умер после победы в
Ольга Орлова появилась на дне рождении
Ученые: Потеря веса зависит от времени
Ученые объяснили, почему человек
Власти РФ продолжат индексировать
Актер Александр Олешко прокомментировал
Ольга Бузова научила Гарика Харламова и
Исследования американских ученых
Актер Евгений Князев считает смерть
Просмотреть все новости