Эксперты назвали любимый жанр порно среди россиянок





Итоги проведенного исследования показали, что больше всего жительницы России на порно-сайтах любят хентай, также среди популярных запросов оказались “фут-фетиш” и “вебкам”. Кроме того, наиболее востребованной категорией хентай был назван среди белорусок, украинок и девушек из Казахстана. Интерес к фут-фетишу часто проявляют немки.В общем же по всему миру наиболее популярными среди женщин являются порно-ролики с участием лесбиянок. Проведенное в прошлом году исследование продемонстрировало, что эта категория на 151% более востребована среди девушек, нежели среди мужчин. В 2019 интерес к таким видео наиболее часто проявляли жительницы США, Австралии, некоторых стран Европы и Латинской Америки. В Штатах, кроме того, спросом пользуется межрассовое порно.