Валерия Фрост назвала Захара Саленко альфонсом и самой большой ошибкой в своей жизни

Валерия Фрост не вернулась на проект "Дом-2", в отличие от своего экс-возлюбленного Захара Саленко. Проектант поспешил снова оказаться в Периметре, где продолжает искать свою любовь. Его бывшая избранница успевает ходить по разным программам, в частности она побывала на шоу "Бородина против Бузовой", где поспешила раскрыть все подробности бывших отношений.Валерия Фрост призналась, что за Периметром Захар Саленко оказался лентяем и альфонсом, именно ей пришлось работать, чтобы обеспечить себя и возлюбленного, при этом еще и решая его проблемы. По словам бывшей участницы реалити, отношения с Саленко были самой большой ошибкой в ее жизни. Теперь у Валерии Фрост есть новый возлюбленный, с которым в отношениях девушка чувствует себя счастливой.