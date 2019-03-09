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Валерия Фрост назвала Захара Саленко альфонсом и самой большой ошибкой в своей жизни

Валерия Фрост и Захар Саленко несколько месяцев считались одной из самых ярких пар на проекте "Дом-2". Однако молодые люди после ухода с проекта в скором времени расстались, теперь же экс-проектантка назвала бывшего избранника альфонсом и самой большой ошибкой в своей жизни.
Валерия Фрост назвала Захара Саленко альфонсом и самой большой ошибкой в своей жизни

Валерия Фрост не вернулась на проект "Дом-2", в отличие от своего экс-возлюбленного Захара Саленко. Проектант поспешил снова оказаться в Периметре, где продолжает искать свою любовь. Его бывшая избранница успевает ходить по разным программам, в частности она побывала на шоу "Бородина против Бузовой", где поспешила раскрыть все подробности бывших отношений.

Валерия Фрост призналась, что за Периметром Захар Саленко оказался лентяем и альфонсом, именно ей пришлось работать, чтобы обеспечить себя и возлюбленного, при этом еще и решая его проблемы. По словам бывшей участницы реалити, отношения с Саленко были самой большой ошибкой в ее жизни. Теперь у Валерии Фрост есть новый возлюбленный, с которым в отношениях девушка чувствует себя счастливой.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:17

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