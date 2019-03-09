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Ольга Бузова и Анастасия Волочкова показали снимок с одинаковым букетом

Телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова в Международный женский день показали снимки с одинаковым букетом белых роз. Хейтеры сразу же предположили, что звезды взяли его в аренду.
Ольга Бузова и Анастасия Волочкова показали снимок с одинаковым букетом

Вчера, 8 марта, многие звезды показали в Instagram праздничные снимки с цветами. Не исключением стали и новоявленная певица Ольга Бузова, а также известная балерина Анастасия Волочкова. Обе звезды постоянно намекают поклонникам на существование в их жизни избранника, который балует свою избранницу приятными подарками и цветами.

Так, Ольга Бузова публикует фото, где ее обнимает мужчина, лицо которого телеведущая закрывает смайлом. Анастасия Волочкова, в свою очередь, то и дело показывает носки своего возлюбленного, а также парные шпагаты с коллегой Никитой Джигурдой.

Вчера же внимательные поклонники заметили, что Анастасия Волочкова, а вслед за ней и Ольга Бузова показали снимок с одинаковым букетом белых роз. Скорее всего, по мнению хейтеров, звезды заказали его напрокат по очереди, а тайных возлюбленных возле них нет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:10

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