Ольга Бузова и Анастасия Волочкова показали снимок с одинаковым букетом

Вчера, 8 марта, многие звезды показали в Instagram праздничные снимки с цветами. Не исключением стали и новоявленная певица Ольга Бузова, а также известная балерина Анастасия Волочкова. Обе звезды постоянно намекают поклонникам на существование в их жизни избранника, который балует свою избранницу приятными подарками и цветами.Так, Ольга Бузова публикует фото, где ее обнимает мужчина, лицо которого телеведущая закрывает смайлом. Анастасия Волочкова, в свою очередь, то и дело показывает носки своего возлюбленного, а также парные шпагаты с коллегой Никитой Джигурдой.Вчера же внимательные поклонники заметили, что Анастасия Волочкова, а вслед за ней и Ольга Бузова показали снимок с одинаковым букетом белых роз. Скорее всего, по мнению хейтеров, звезды заказали его напрокат по очереди, а тайных возлюбленных возле них нет.