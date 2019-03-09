АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

На съемках сериала “Шифр” Екатерина Вилкова окунулась в атмосферу 50-х годов

Отечественная актриса Екатерина Вилкова окунулась в атмосферу 50-х годов, что произошло на съемках сериала “Шифр”. Показ криминальной драмы запланирован на Первом канале.
На съемках сериала “Шифр” Екатерина Вилкова окунулась в атмосферу 50-х годов

Фактически “Шифр” является отечественной адаптацией британской многосерийной ленты “Код убийства”. Режиссером проекта выступила Вера Сторожева, а главные роли на экранах воплотили Екатерина Вилкова, Елена Панова, а также Марьяна Спивак и другие. Действия в сериале происходят в Москве периода 1950-х, в центре сюжета станут четыре женщины, объединенные общим военным прошлым.
На съемках сериала “Шифр” Екатерина Вилкова окунулась в атмосферу 50-х годов

Они вновь сходятся, чтобы заниматься расследованием различных дел, оказывая помощь следственным органам в самых непростых ситуациях. Каждая из героинь отличается незаурядными аналитическими способностями, выражая готовность противостоять даже самым опасным преступным группировкам. Премьера “Шифра” состоится на телевидении уже в ближайшее время.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Жасмин показала поклонникам
Звезда «Дом-2» Антон Гусев наконец-то
Мария Кохно пригласила Романа Гриценко
Джорджин Вудс пытается помириться с
Хореограф Евгений Папунаишвили
Ирина Пинчук рассталась с Валерием
Режиссер Батаев рассказал о встрече с
КАМАЗ делает более строгими требования
Майя Донцова получила солнечный ожог на
Алексей Панин рассказал о духовном
Гарик Харламов заявил в прямом эфире,
В Женеве дебютировал родстер Mazda MX-5
Актриса Елена Санаева о Владимире
Саша Черно оправдалась за завтрак
Андрей Черкассов недоволен возвращением
Эксперты назвали любимый жанр порно
Илья Яббаров сдал помолвочное кольцо
На съемках сериала “Шифр” Екатерина
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали
Валерия Фрост назвала Захара Саленко
Эксперты рассказали о привычках,
Ольга Бузова и Анастасия Волочкова
Житель Владимира умер после победы в
Ольга Орлова появилась на дне рождении
Ученые: Потеря веса зависит от времени
Ученые объяснили, почему человек
Власти РФ продолжат индексировать
Актер Александр Олешко прокомментировал
Ольга Бузова научила Гарика Харламова и
Исследования американских ученых
Просмотреть все новости