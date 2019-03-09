На съемках сериала “Шифр” Екатерина Вилкова окунулась в атмосферу 50-х годов





Фактически “Шифр” является отечественной адаптацией британской многосерийной ленты “Код убийства”. Режиссером проекта выступила Вера Сторожева, а главные роли на экранах воплотили Екатерина Вилкова, Елена Панова, а также Марьяна Спивак и другие. Действия в сериале происходят в Москве периода 1950-х, в центре сюжета станут четыре женщины, объединенные общим военным прошлым.Они вновь сходятся, чтобы заниматься расследованием различных дел, оказывая помощь следственным органам в самых непростых ситуациях. Каждая из героинь отличается незаурядными аналитическими способностями, выражая готовность противостоять даже самым опасным преступным группировкам. Премьера “Шифра” состоится на телевидении уже в ближайшее время.