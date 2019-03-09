АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали родителями для «взрослого ребенка»

Знаменитые актеры российского театра и кино Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова уже два года являются родителями «взрослого ребенка». Звездная пара называет своей приемной дочерью 23-летнюю девушку по имени Алена.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали родителями для «взрослого ребенка»

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова – одна из самых красивых и талантливых семейных пар, которой удалось прожить в браке практически четверть века. Супруги долгое время не имели детей, однако через 14 лет после свадьбы на свет появился наследник Елисей. Пара имеет ещё одного «взрослого ребенка», как назвал актер девушку Алену в одном из интервью. 23-летняя «дочь» знаменитой пары преподает на курсах «Певчие дрозды», которые создали артисты в честь сына Даниила Певцова, скончавшегося в 2012 году.

Алена сообщила журналистам, что она имеет свою семью, у нее есть родные родители, сестра, бабушка. С Дроздовой и Певцовым она познакомилась во время поступления на их актерские курсы. Девушка столкнулась с некоторыми трудностями и «приемные родители» помогли ей с ними справиться.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали родителями для «взрослого ребенка»

55-летний актер признался корреспондентам: «Она просто живет с нами как приемная дочь». По словам прославленного артиста, в их семье неожиданно появился взрослый ребенок. Алена очень быстро нашла общий язык с наследником актерской четы Елисеем, а ее родные отец и мать рады, что у их дочери появилась еще одна семья.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Жасмин показала поклонникам
Звезда «Дом-2» Антон Гусев наконец-то
Мария Кохно пригласила Романа Гриценко
Джорджин Вудс пытается помириться с
Хореограф Евгений Папунаишвили
Ирина Пинчук рассталась с Валерием
Режиссер Батаев рассказал о встрече с
КАМАЗ делает более строгими требования
Майя Донцова получила солнечный ожог на
Алексей Панин рассказал о духовном
Гарик Харламов заявил в прямом эфире,
В Женеве дебютировал родстер Mazda MX-5
Актриса Елена Санаева о Владимире
Саша Черно оправдалась за завтрак
Андрей Черкассов недоволен возвращением
Эксперты назвали любимый жанр порно
Илья Яббаров сдал помолвочное кольцо
На съемках сериала “Шифр” Екатерина
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали
Валерия Фрост назвала Захара Саленко
Эксперты рассказали о привычках,
Ольга Бузова и Анастасия Волочкова
Житель Владимира умер после победы в
Ольга Орлова появилась на дне рождении
Ученые: Потеря веса зависит от времени
Ученые объяснили, почему человек
Власти РФ продолжат индексировать
Актер Александр Олешко прокомментировал
Ольга Бузова научила Гарика Харламова и
Исследования американских ученых
Просмотреть все новости