Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали родителями для «взрослого ребенка»





Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова – одна из самых красивых и талантливых семейных пар, которой удалось прожить в браке практически четверть века. Супруги долгое время не имели детей, однако через 14 лет после свадьбы на свет появился наследник Елисей. Пара имеет ещё одного «взрослого ребенка», как назвал актер девушку Алену в одном из интервью. 23-летняя «дочь» знаменитой пары преподает на курсах «Певчие дрозды», которые создали артисты в честь сына Даниила Певцова, скончавшегося в 2012 году.Алена сообщила журналистам, что она имеет свою семью, у нее есть родные родители, сестра, бабушка. С Дроздовой и Певцовым она познакомилась во время поступления на их актерские курсы. Девушка столкнулась с некоторыми трудностями и «приемные родители» помогли ей с ними справиться.55-летний актер признался корреспондентам: «Она просто живет с нами как приемная дочь». По словам прославленного артиста, в их семье неожиданно появился взрослый ребенок. Алена очень быстро нашла общий язык с наследником актерской четы Елисеем, а ее родные отец и мать рады, что у их дочери появилась еще одна семья.