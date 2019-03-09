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Ученые: Потеря веса зависит от времени завтрака

Потеря лишнего веса зависит не только от продуктов, но и от времени завтрака. Соответственное исследование проводили научные сотрудники Института Солка.
Ученые: Потеря веса зависит от времени завтрака

Группа специалистов пригласила для участия в опыте нескольких студентов, которые поздно ложились спать, не следили за своим питанием, и употребляли много алкогольных и газированных напитков. В итоге эксперты выяснили, что имеют большое значение как сами продукты, так и время первого их приема, то есть завтрака. В своем исследовании ученые опирались на старинные китайские системы подсчетов, где указывалось, что время нормального функционирования желудка располагается в диапазоне 7-9 утра.

Оказалось, плохой сон способен нарушать связь с гормонами голода. Желание человека больше времени спать приводит к ухудшению метаболизма, а из-за этого сдвигается и время, которое необходимо для завтрака. Если попадать в указанный период, вес не только не сберегается на прежнем уровне, но и сокращается.

В Королевском колледже Лондона согласились с мнением коллег. Проводимые ими наблюдения показали, что разное время завтрака провоцирует как колебание массы тела, так и возникновение заболеваний сердца.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:00

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