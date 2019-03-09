Ученые: Потеря веса зависит от времени завтрака





Группа специалистов пригласила для участия в опыте нескольких студентов, которые поздно ложились спать, не следили за своим питанием, и употребляли много алкогольных и газированных напитков. В итоге эксперты выяснили, что имеют большое значение как сами продукты, так и время первого их приема, то есть завтрака. В своем исследовании ученые опирались на старинные китайские системы подсчетов, где указывалось, что время нормального функционирования желудка располагается в диапазоне 7-9 утра.Оказалось, плохой сон способен нарушать связь с гормонами голода. Желание человека больше времени спать приводит к ухудшению метаболизма, а из-за этого сдвигается и время, которое необходимо для завтрака. Если попадать в указанный период, вес не только не сберегается на прежнем уровне, но и сокращается.В Королевском колледже Лондона согласились с мнением коллег. Проводимые ими наблюдения показали, что разное время завтрака провоцирует как колебание массы тела, так и возникновение заболеваний сердца.