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Актер Александр Олешко прокомментировал смерть Владимира Этуша

Отечественный актер Александр Олешко прокомментировал смерть своего коллеги Владимира Этуша. Новость о кончине 96-летнего артиста прозвучала днем 9 февраля.
Актер Александр Олешко прокомментировал смерть Владимира Этуша

Во время общения с журналистами Александр Олешко отметил, что обучался под началом Этуша, и тот был потрясающим педагогом. Именно от звезды “Кавказской пленницы” актер научился тому, что в театре необходимо не работать, а служить ему. По мнению знаменитости, это существенная потеря не только для театра, поскольку покойного деятеля можно считать “человеком-примером”.

По словам Олешко, Этуш до последнего продолжал работать на сцене, полностью посвящая себя театру. Со своими учениками он был строгим и требовательным, но всегда справедливым. Артист благодарен своему старшему наставнику за подаренный опыт и знания, присоединившись к выражающим соболезнования по поводу смерти Этуша коллегам.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:40

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