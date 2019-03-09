Актер Александр Олешко прокомментировал смерть Владимира Этуша





Во время общения с журналистами Александр Олешко отметил, что обучался под началом Этуша, и тот был потрясающим педагогом. Именно от звезды “Кавказской пленницы” актер научился тому, что в театре необходимо не работать, а служить ему. По мнению знаменитости, это существенная потеря не только для театра, поскольку покойного деятеля можно считать “человеком-примером”.По словам Олешко, Этуш до последнего продолжал работать на сцене, полностью посвящая себя театру. Со своими учениками он был строгим и требовательным, но всегда справедливым. Артист благодарен своему старшему наставнику за подаренный опыт и знания, присоединившись к выражающим соболезнования по поводу смерти Этуша коллегам.