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Власти РФ продолжат индексировать выплаты пенсионерам-арендодателям

Сдающим в аренду жилье пожилым людям власти продолжат индексировать пенсии. Об этом заявили в правительстве и Пенсионном фонде РФ.
Власти РФ продолжат индексировать выплаты пенсионерам-арендодателям

Пенсионеры-арендодатели, прежде зарегистрировавшиеся как самозанятые, не переходят в категорию работающих, их соцвыплаты и далее будут индексировать при сдаче недвижимости. Такие российские граждане и далее продолжит получать выплаты, как неработающее лицо.

Налоговый социальный режим для самозанятых власти проводят в виде эксперимента со старта текущего года в четырех регионах государства: Калужской, Московской областях, Татарстане и самой столице страны. В нем имеют право зарегистрироваться люди с годовым доходом не больше 2,4 миллиона рублей. Для такой категории лиц предусматривается налоговая ставка 4% в случае заключения сделок с физическими лицами и 6% с юридическими. Их освобождают от выплат подоходного налога и обязательных страховых взносов. Со следующего года режим внедрят и в остальных регионах РФ.



 
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Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:46

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