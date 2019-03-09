Ольга Бузова научила Гарика Харламова и Павла Волю танцевать под ее хит «Танцуй под Бузову»

«Нужно выучить движения новой моей песни», - говорит Бузова Харламову.

«Ребята, давайте! Это будет массовое сумасшествие..», - заявляет Павел Воля со сцены.

Как оказалось, Ольге Бузовой еще есть чем удивить своих поклонников. Несколько часов назад телезнаменитость опубликовала в личном микроблоге свежий Stories, в котором продемонстрировала, что не так давно в очередной раз посетила телепрограмму «Comedy Club».На коротких видеороликах запечатлен фрагмент, где Ольга учит Павла Волю и Гарика Харламова танцевать под ее хит «Танцуй под Бузову».Стоит отметить, что танцевать с ведущей «Дома-2» пришлось не только резидентам «Comedy Club», но и всем присутствующим в зале.Нужно сказать, что Бузовой удалось убедить Волю и Харламова исполнить вместе с ней ее «коронный танец». Гости же телепередачи «с удовольствием» поспешили присоединиться.К слову, способность Ольги без особых усилий уговаривать окружающих выполнять те или иные действия в очередной раз восхитили ее преданных поклонников. По мнению фанатов Бузовой, певица сможет одержать победу, если все-таки решится в будущем выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России.