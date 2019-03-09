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Ольга Бузова научила Гарика Харламова и Павла Волю танцевать под ее хит «Танцуй под Бузову»

Поющая телеведущая Ольга Бузова решила научить резидентов многими любимой телепередачи «Comedy Club» танцевать под одну из ее самых популярных песен – «Танцуй под Бузову».

Ольга Бузова научила Гарика Харламова и Павла Волю танцевать под ее хит «Танцуй под Бузову»

Как оказалось, Ольге Бузовой еще есть чем удивить своих поклонников. Несколько часов назад телезнаменитость опубликовала в личном микроблоге свежий Stories, в котором продемонстрировала, что не так давно в очередной раз посетила телепрограмму «Comedy Club».

На коротких видеороликах запечатлен фрагмент, где Ольга учит Павла Волю и Гарика Харламова танцевать под ее хит «Танцуй под Бузову».

«Нужно выучить движения новой моей песни», - говорит Бузова Харламову.

Стоит отметить, что танцевать с ведущей «Дома-2» пришлось не только резидентам «Comedy Club», но и всем присутствующим в зале.

Ольга Бузова научила Гарика Харламова и Павла Волю танцевать под ее хит «Танцуй под Бузову»

«Ребята, давайте! Это будет массовое сумасшествие..», - заявляет Павел Воля со сцены.

Нужно сказать, что Бузовой удалось убедить Волю и Харламова исполнить вместе с ней ее «коронный танец». Гости же телепередачи «с удовольствием» поспешили присоединиться.

Ольга Бузова научила Гарика Харламова и Павла Волю танцевать под ее хит «Танцуй под Бузову»

К слову, способность Ольги без особых усилий уговаривать окружающих выполнять те или иные действия в очередной раз восхитили ее преданных поклонников. По мнению фанатов Бузовой, певица сможет одержать победу, если все-таки решится в будущем выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:34

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