Исследования американских ученых подтверждают лечебные способности кошек





В Калифорнийском университете исследователи предложили участникам в течение нескольких минут смотреть на фотографии котов и слушать записи с их мурлыканьем. Результаты показали: кошачье урчание положительно воздействовало на тонус мозговых артерий и стабилизировало давление.Представители научного мира полагают: если уровень кровяного давления повышен не критично, к примеру, до 130, то снизить его поможет пушистый друг своим мурлыканьем. По мнению специалистов, успокаивающие звуки котов способны уменьшить стресс, являющийся одним из главных факторов появления сердечно-сосудистых заболеваний.Позитивно воздействует на самочувствие человека диапазон урчания котов от 25 до 150 Гц. Для человеческого слуха указанные частоты несущественны, однако они важны для организма, поскольку возникающие вибрации позволяют тканям быстрее регенерироваться. «Общение» с котами позволяет ускорить процесс восстановления пациентов после операций, - заключили ученые.