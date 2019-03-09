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Праздничный торт Ксении Бородиной пользователи Сети назвали «траурным»

Огромный праздничный торт Ксении Бородиной, приготовленный на день рождения, в Сети прозвали «траурным». Публика не оценила задумку ведущей выполнить главное лакомство вечера в чёрном цвете.

Праздничный торт Ксении Бородиной пользователи Сети назвали «траурным»


Ксения Бородина осталась довольна прошедшим днём рождения, ведь вечеринка, которую она спланировала сама, удалась, как того и хотелось. Кроме того, на мероприятие к ведущей «Дома-2» пришли её лучшие подруги, тоже оценившие старания именинницы по оформлению зала для празднования.

Праздничный торт Ксении Бородиной пользователи Сети назвали «траурным»


Особенно, как призналась в Instagram сама Ксения Бородина, она в восторге от невероятно красивого и вкусного торта, выполненного на заказ известным кондитером Ренатом Агзамовым. Впрочем поклонники не так радостно отреагировали на десерт, ставший изюминкой вечеринки звезды, назвав его больше «траурным», нежели праздничным из-за чёрного цвета.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:04

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