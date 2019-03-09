Праздничный торт Ксении Бородиной пользователи Сети назвали «траурным»

Ксения Бородина осталась довольна прошедшим днём рождения, ведь вечеринка, которую она спланировала сама, удалась, как того и хотелось. Кроме того, на мероприятие к ведущей «Дома-2» пришли её лучшие подруги, тоже оценившие старания именинницы по оформлению зала для празднования.Особенно, как призналась в Instagram сама Ксения Бородина, она в восторге от невероятно красивого и вкусного торта, выполненного на заказ известным кондитером Ренатом Агзамовым. Впрочем поклонники не так радостно отреагировали на десерт, ставший изюминкой вечеринки звезды, назвав его больше «траурным», нежели праздничным из-за чёрного цвета.