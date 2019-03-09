Путин выразил соболезнование в связи со смертью Владимира Этуша





Умершего президент назвал по-настоящему народным актером, легендой известного вахтанговского артистизма. Путин подчеркнул, что Этуш всегда был справедливой и мужественной личностью, которую любили и знали огромное количество человек, благодаря запоминающимся работам в кино и театре, а его образ навеки останется в людских сердцах.Владимир Этуш отошел в мир иной 9 марта в московской больнице от, предположительно, остановки сердца. На момент кончины артисту было 96 лет, ранее в театре имени Вахтангова, где он проработал больше 70 лет, отменили спектакль, где Этуш должен был сыграть главную роль. За свою жизнь звезда сыграл множество ролей, но более всего зрители запомнили актера по легендарным и культовым советским фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Солярис», «Приключения Буратино» и другим.