АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Путин выразил соболезнование в связи со смертью Владимира Этуша

Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнование по поводу смерти артиста Владимира Этуша. Об этом сообщили в пресс-секретариате Кремля.
Путин выразил соболезнование в связи со смертью Владимира Этуша

Умершего президент назвал по-настоящему народным актером, легендой известного вахтанговского артистизма. Путин подчеркнул, что Этуш всегда был справедливой и мужественной личностью, которую любили и знали огромное количество человек, благодаря запоминающимся работам в кино и театре, а его образ навеки останется в людских сердцах.

Владимир Этуш отошел в мир иной 9 марта в московской больнице от, предположительно, остановки сердца. На момент кончины артисту было 96 лет, ранее в театре имени Вахтангова, где он проработал больше 70 лет, отменили спектакль, где Этуш должен был сыграть главную роль. За свою жизнь звезда сыграл множество ролей, но более всего зрители запомнили актера по легендарным и культовым советским фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Солярис», «Приключения Буратино» и другим.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Орлова появилась на дне рождении
Ученые: Потеря веса зависит от времени
Ученые объяснили, почему человек
Власти РФ продолжат индексировать
Актер Александр Олешко прокомментировал
Ольга Бузова научила Гарика Харламова и
Исследования американских ученых
Актер Евгений Князев считает смерть
Дмитрий Дмитренко попросил помощи у
Путин выразил соболезнование в связи со
Праздничный торт Ксении Бородиной
Анна Семенович встретила 8 марта с
Егор Крид решил изменить свой внешний
Сын Курбана Омарова называет Ксению
Специалисты обнаружили у пауков
Ольга Бузова и Леша Свик представили
Ясновидящая Саона: Дмитрий Тарасов
Владимир Этуш выбрал для себя и жены
Юлий Гусман прокомментировал смерть
Народный артист России Борис Клюев
Олег Газманов попрощался с Этушем:
Режиссер Владимир Бортко назвал потерей
Опубликовано изображение малоизвестного
Лев Лещенко о смерти Владимира Этуша:
Дуэт с Ольгой Бузовой обрушил
«Мужчина должен уступать женщине во
Елена Проклова назвала смерть Владимира
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский
Самым старым человеком на планете
Новый смартфон Motorola с гибким
Просмотреть все новости