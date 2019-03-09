Дмитрий Дмитренко попросил помощи у фанатов во время выбора подарка на 8 марта для Ольги Рапунцель
Драгоценный супруг Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко попросил поклонников помочь ему в выборе презента для своей жены на 8 марта.
По мнению многочисленных телезрителей «Дома-2», «брендовое» семейство Рапунцель и Дмитренко «не из планеты Земля».
Вполне вероятно, что к таким выводам поклонники проекта пришли только потому, что на протяжении месяца они наблюдают за тем, как парочка то и дело скандалит, дерется и даже заявляет о разводе, но спустя несколько дней вовсю обнимается, целуется и строит планы на дальнейшую жизнь.
На днях Дмитрий в преддверии Международного женского дня поспешил обратиться к своим фанатам с просьбой. Участник реалити-шоу «Дом-2» опубликовал в личном инста-блоге пост, в котором спросил у подписчиков, что лучше всего подарить жене и дочке на 8 марта.
Нужно сказать, что многие интернет-пользователи отреагировали на просьбу Дмитренко. Некоторые советовали подарить Рапунцель цветы и тот дорогостоящий мобильный телефон, о котором она так мечтает, однако большинство читателей заявили, что Ольга не заслуживает никаких подарков.
Впрочем, как было видно вчера в эфире «Дома-2», Дмитрий не стал лишать супругу сюрпризов. Дмитренко не только преподнес Ольге красивый букет тюльпанов, но и даже исполнил эротический танец, который не оставил равнодушным никого.
Кусочек своего творения Дмитрий поспешил опубликовать на страничке в Instagram.
По мнению многочисленных телезрителей «Дома-2», «брендовое» семейство Рапунцель и Дмитренко «не из планеты Земля».
Вполне вероятно, что к таким выводам поклонники проекта пришли только потому, что на протяжении месяца они наблюдают за тем, как парочка то и дело скандалит, дерется и даже заявляет о разводе, но спустя несколько дней вовсю обнимается, целуется и строит планы на дальнейшую жизнь.
На днях Дмитрий в преддверии Международного женского дня поспешил обратиться к своим фанатам с просьбой. Участник реалити-шоу «Дом-2» опубликовал в личном инста-блоге пост, в котором спросил у подписчиков, что лучше всего подарить жене и дочке на 8 марта.
Нужно сказать, что многие интернет-пользователи отреагировали на просьбу Дмитренко. Некоторые советовали подарить Рапунцель цветы и тот дорогостоящий мобильный телефон, о котором она так мечтает, однако большинство читателей заявили, что Ольга не заслуживает никаких подарков.
Впрочем, как было видно вчера в эфире «Дома-2», Дмитрий не стал лишать супругу сюрпризов. Дмитренко не только преподнес Ольге красивый букет тюльпанов, но и даже исполнил эротический танец, который не оставил равнодушным никого.
Кусочек своего творения Дмитрий поспешил опубликовать на страничке в Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:16