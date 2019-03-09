АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Анна Семенович встретила 8 марта с высокой температурой и депрессией

Популярная российская исполнительница и телеведущая Анна Семенович недавно призналась фанатам в Instagram, что 8 марта ей пришлось встретить с высокой температурой. Звезда не стала скрывать: из-за проблем со здоровьем она впала в депрессию.

Анна Семенович встретила 8 марта с высокой температурой и депрессией

Представительница отечественного шоубиза часто радует многочисленных подписчиков своего блога яркими публикациями и делится с ними своими переживаниями и размышлениями. На днях Анна Семенович рассказала, что была не очень активной в социальной сети из-за плохого самочувствия. Звезда застудила шею, что привело к появлению флюса на щеке. В самый неподходящий момент – во время съемок, у артистки поднялась температура. Несмотря на это ей удалось продолжить работу, хотя при каждом взгляде в зеркало певице хотелось плакать от жалости к себе.

По словам Семенович, на фоне проблем с внешним видом она впала в депрессию и начала паниковать на съемочной площадке, ощущая себя «неудачницей с опухшим лицом, которое зачем-то покусали осы». Артистка сообщила, что в настоящее время ей уже лучше – она не рыдает, глядя в зеркало и щека почти в норме. «Когда страшно и грустно – не надо этому сопротивляться», - пришла к выводу знаменитость. Иногда можно побыть слабой и прожить все неприятные ситуации, утверждает поп-дива.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Орлова появилась на дне рождении
Ученые: Потеря веса зависит от времени
Ученые объяснили, почему человек
Власти РФ продолжат индексировать
Актер Александр Олешко прокомментировал
Ольга Бузова научила Гарика Харламова и
Исследования американских ученых
Актер Евгений Князев считает смерть
Дмитрий Дмитренко попросил помощи у
Путин выразил соболезнование в связи со
Праздничный торт Ксении Бородиной
Анна Семенович встретила 8 марта с
Егор Крид решил изменить свой внешний
Сын Курбана Омарова называет Ксению
Специалисты обнаружили у пауков
Ольга Бузова и Леша Свик представили
Ясновидящая Саона: Дмитрий Тарасов
Владимир Этуш выбрал для себя и жены
Юлий Гусман прокомментировал смерть
Народный артист России Борис Клюев
Олег Газманов попрощался с Этушем:
Режиссер Владимир Бортко назвал потерей
Опубликовано изображение малоизвестного
Лев Лещенко о смерти Владимира Этуша:
Дуэт с Ольгой Бузовой обрушил
«Мужчина должен уступать женщине во
Елена Проклова назвала смерть Владимира
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский
Самым старым человеком на планете
Новый смартфон Motorola с гибким
Просмотреть все новости