Анна Семенович встретила 8 марта с высокой температурой и депрессией

Представительница отечественного шоубиза часто радует многочисленных подписчиков своего блога яркими публикациями и делится с ними своими переживаниями и размышлениями. На днях Анна Семенович рассказала, что была не очень активной в социальной сети из-за плохого самочувствия. Звезда застудила шею, что привело к появлению флюса на щеке. В самый неподходящий момент – во время съемок, у артистки поднялась температура. Несмотря на это ей удалось продолжить работу, хотя при каждом взгляде в зеркало певице хотелось плакать от жалости к себе.По словам Семенович, на фоне проблем с внешним видом она впала в депрессию и начала паниковать на съемочной площадке, ощущая себя «неудачницей с опухшим лицом, которое зачем-то покусали осы». Артистка сообщила, что в настоящее время ей уже лучше – она не рыдает, глядя в зеркало и щека почти в норме. «Когда страшно и грустно – не надо этому сопротивляться», - пришла к выводу знаменитость. Иногда можно побыть слабой и прожить все неприятные ситуации, утверждает поп-дива.