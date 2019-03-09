Сын Курбана Омарова называет Ксению Бородину по имени

Для поклонников Ксении Бородиной уже давно стало привычным делом видеть рядом со звёздной семьёй и первого ребёнка Курбана Омарова Омара. Ведущая «Дома-2» с удовольствием берёт мальчика с собой на разные мероприятия, куда отправляется вместе с мужем и детьми.Долгое время публику интересовало, как же в таком случае Омар называет новую жену своего отца, но всё прояснилось вчера, в день рождения звезды «Дома-2». Курбан Омаров разместил в своём микроблоге поздравительный ролик для жены, на котором он сам, дети и друзья ведущей поздравили её с праздником.В кадр попал также и Омар, громко прокричавший в камеру «Ксюша, с днём рождения!». К слову, поклонники не удивились, что мальчик называет Ксению Бородину по имени, ведь родная мать у него есть, а обращаться к ней «тётя» было бы не совсем уместно, учитывая сложившиеся между ними тёплые отношения.