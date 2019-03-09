Сын Курбана Омарова называет Ксению Бородину по имени
Поклонники узнали, что сын Курбана Омарова от первого брака называет Ксению Бородину по имени. Это стало известно после публикации поздравительного ролика, на котором Омар обращается к супруге своего отца просто «Ксюша».
Для поклонников Ксении Бородиной уже давно стало привычным делом видеть рядом со звёздной семьёй и первого ребёнка Курбана Омарова Омара. Ведущая «Дома-2» с удовольствием берёт мальчика с собой на разные мероприятия, куда отправляется вместе с мужем и детьми.
Долгое время публику интересовало, как же в таком случае Омар называет новую жену своего отца, но всё прояснилось вчера, в день рождения звезды «Дома-2». Курбан Омаров разместил в своём микроблоге поздравительный ролик для жены, на котором он сам, дети и друзья ведущей поздравили её с праздником.
В кадр попал также и Омар, громко прокричавший в камеру «Ксюша, с днём рождения!». К слову, поклонники не удивились, что мальчик называет Ксению Бородину по имени, ведь родная мать у него есть, а обращаться к ней «тётя» было бы не совсем уместно, учитывая сложившиеся между ними тёплые отношения.
Для поклонников Ксении Бородиной уже давно стало привычным делом видеть рядом со звёздной семьёй и первого ребёнка Курбана Омарова Омара. Ведущая «Дома-2» с удовольствием берёт мальчика с собой на разные мероприятия, куда отправляется вместе с мужем и детьми.
Долгое время публику интересовало, как же в таком случае Омар называет новую жену своего отца, но всё прояснилось вчера, в день рождения звезды «Дома-2». Курбан Омаров разместил в своём микроблоге поздравительный ролик для жены, на котором он сам, дети и друзья ведущей поздравили её с праздником.
В кадр попал также и Омар, громко прокричавший в камеру «Ксюша, с днём рождения!». К слову, поклонники не удивились, что мальчик называет Ксению Бородину по имени, ведь родная мать у него есть, а обращаться к ней «тётя» было бы не совсем уместно, учитывая сложившиеся между ними тёплые отношения.